Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikilemi! Ayrılabilir... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikilemi! Ayrılabilir...

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan Luiz Gustavo konusunda büyük bir sevinç yaşanıyor. 6 milyon Euro'luk büyük bir risk alınan transferde, Luis Gustavo gösterdiği performansla soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Ancak Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız konusunda büyük bir ikilem yaşanıyor. Bu seçeneklerden biri ise Gustavo'nun takımdan ayrılması yönünde...
4 Ekim 2019 Cuma 11:26 Güncelleme: 04.10.2019 11:26
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikilemi! Ayrılabilir...

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı 32 yaşındaki futbolcunun, transferine yönelik ciddi eleştiriler söz konusuydu.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikilemi! Ayrılabilir...

Brezilyalı oyuncunun yaşı ve maliyeti bu eleştirilerin ana sebebiydi. Bir başka eleştiri konusu ise bu bölgede çok sayıda oyuncu olmasıydı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikilemi! Ayrılabilir...

Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın "Bize seviye atlatır. Sadece takımda değil Türkiye'de böyle bir orta saha yok" demesi belki de bu transferde belirleyici oldu.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikilemi! Ayrılabilir...

Başkan Ali Koç tüm transferlerde son söze sahip kişi. Kendisi de oyuncununu takıma büyük katkı sağlayacağı tespitini yaptı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikilemi! Ayrılabilir...

Eljif Elmas transferinden kalan son 6 milyon euro ile başka bir orta saha ve sol bek alınması ihtimalleri üzerinde duruluyordu.
İki oyuncu almak yerine Başkan Koç, bir tane ama gerçek anlamda emin oldukları Gustavo'ya yöneldi.

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