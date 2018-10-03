Fenerbahçede liste kabarıyor! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de liste kabarıyor!
Phillip Cocu ile yolları ayıracak olan Fenerbahçe'de yeni hoca konusunda isimler ortaya çıkmaya başladı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 01:33:27
Güncelleme: 01:40:12
Fenerbahçe'de liste kabarıyor!
Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, bu konuda başkan Ali Koç'tan yetki isterken, aklındaki isim ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'de liste kabarıyor!
Yabancı teknik adam konusunda ısrarcı olan Comolli'nin, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Zeljko Buvac'la görüştüğü geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de liste kabarıyor!
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un 17 yıldır yardımcılığını yapan 57 yaşındaki hoca, geçtiğimiz sezonun son haftalarında İngiliz ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'de liste kabarıyor!
KLOPP'UN BEYNİ!
Klopp'un birinci yardımcılığını yaptığı Liverpool'daki görevinden nisan ayında ayrılan Zeljko Buvac, henüz takım çalıştırmıyor.
Fenerbahçe'de liste kabarıyor!
2001 yılında Mainz'da Jurgen Klopp'un yardımcısı olan 57 yaşındaki hoca, sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool'da da birlikte çalıştı.