Fenerbahçede Kuzey Afrika depremi!

Fenerbahçe'de Kuzey Afrika depremi!

Sinan Engin, Fenerbahçe'de Kuzey Afrikalı futbolcuların gruplaştığını, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının ve Benzia'nın takımdan kesilmesinin de bu gruplaşma nedeniyle olduğunu öne sürdü.

8 Ekim 2018 Pazartesi, 13:51:28 Güncelleme: 13:56:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





