Fenerbahçede Kuzey Afrika depremi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Kuzey Afrika depremi!
Sinan Engin, Fenerbahçe'de Kuzey Afrikalı futbolcuların gruplaştığını, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının ve Benzia'nın takımdan kesilmesinin de bu gruplaşma nedeniyle olduğunu öne sürdü.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 13:51:28
Güncelleme: 13:56:07
Fenerbahçe'de Kuzey Afrika depremi!
Sinan Engin, Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili flaş iddialarda bulundu.
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Fenerbahçe'de Kuzey Afrika depremi!
Engin, takımdaki Kuzey Afrikalı futbolcuların gruplaşarak Dirar'ın oynaması için Cocu'ya baskı yaptığını dile getirdi. İşte o iddialar:
Fenerbahçe'de Kuzey Afrika depremi!
"AATIF BASKI YAPIYOR! BENZIA OYNAMIYOR"
"Bu Aatif geçmiş dönemlerde Ali Koç'a bir cevap vermiş."
Fenerbahçe'de Kuzey Afrika depremi!
"Neyse kenara atılmış sonra. Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü, Nabil Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyorlar."
Fenerbahçe'de Kuzey Afrika depremi!
"Slimani sonra bu gruptan ayrılıyor. Aatif banko oyuncu oldu da Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyor."