Fenerbahçe'de krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal...
Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer ve devre arası hazırlıkları son hızla sürüyor... Sportif direktör Comolli'nin de izlediği son idmanda dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 15:57:01
Güncelleme: 15:59:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İzinli olduğu ve transfer çalışmaları yaptığı gerekçeleri öne sürülürek Antalya'daki kamp hazırlıklarına ilk etapta katılmayan Sportif Direktör Damien Comolli, kampa dahil oldu ve ilk kez idmana katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan sportif direktör, futbolcular ve Volkan Ballı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ancak idmanda dikkatlerden kaçmayan bir başka durum vardı...
İşte sarı lacivertlilerdeki son durum ve gelişmeler...
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım toplantısıyla başladı. Ardından oyuncular bireysel olarak ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.
Karma olarak yapılan top çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.