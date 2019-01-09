Fenerbahçede krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal... - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal...

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer ve devre arası hazırlıkları son hızla sürüyor... Sportif direktör Comolli'nin de izlediği son idmanda dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 15:57:01 Güncelleme: 15:59:13
Fenerbahçede krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal...

İzinli olduğu ve transfer çalışmaları yaptığı gerekçeleri öne sürülürek Antalya'daki kamp hazırlıklarına ilk etapta katılmayan Sportif Direktör Damien Comolli, kampa dahil oldu ve ilk kez idmana katıldı.

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Fenerbahçede krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal...

İtalyan sportif direktör, futbolcular ve Volkan Ballı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ancak idmanda dikkatlerden kaçmayan bir başka durum vardı...

Fenerbahçede krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal...

İşte sarı lacivertlilerdeki son durum ve gelişmeler...

Fenerbahçede krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım toplantısıyla başladı. Ardından oyuncular bireysel olarak ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçede krizin fotoğrafı! Comolli ve Yanal...

Karma olarak yapılan top çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

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