Fenerbahçede kriz toplantısı!

Kasımpaşa maçının ardından toplantı kararı alan Fenerbahçe'de 4 flaş karar çıktı. Yeni teknik direktör adaylarını masaya yatıran Ali Koç, transfer çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Comolli hakkında da görüşlerin belirtildiği toplantıda kadro dışı bırakılan oyuncuların son durumları da değerlendirildi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 09:20:08
Güncelleme: 09:32:19
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasından sonra Başkan Ali Koç, harekete geçti.
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Dün erken saatlerde kulübe gelen Başkan Koç, ikinci Başkan Semih Özsoy ile birlikte takımdaki son durumu masaya yatırdı.
Teknik Direktör Koeman'ın performansından memnun olmayan ikili, yeni teknik adam konusunda da çalışmaları sürdürdü.
Ersun Yanal, Daum gibi önemli isimlerin gündeme geldiği toplantıda net bir karar alınmadı. Akşam'da yer alan habere göre; Koç'un bu hafta sonuna kadar bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.
YANAL, COMOLLI'Yİ KABUL ETMEZ Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilen Sportif Direktör Comolli konusu da dünkü toplantıda masaya yatırıldı.