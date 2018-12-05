Fenerbahçede kriz toplantısı! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'de kriz toplantısı!

Kasımpaşa maçının ardından toplantı kararı alan Fenerbahçe'de 4 flaş karar çıktı. Yeni teknik direktör adaylarını masaya yatıran Ali Koç, transfer çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Comolli hakkında da görüşlerin belirtildiği toplantıda kadro dışı bırakılan oyuncuların son durumları da değerlendirildi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 09:20:08 Güncelleme: 09:32:19
Fenerbahçede kriz toplantısı!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasından sonra Başkan Ali Koç, harekete geçti.

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Fenerbahçede kriz toplantısı!

Dün erken saatlerde kulübe gelen Başkan Koç, ikinci Başkan Semih Özsoy ile birlikte takımdaki son durumu masaya yatırdı.

Fenerbahçede kriz toplantısı!

Teknik Direktör Koeman'ın performansından memnun olmayan ikili, yeni teknik adam konusunda da çalışmaları sürdürdü.

Fenerbahçede kriz toplantısı!

Ersun Yanal, Daum gibi önemli isimlerin gündeme geldiği toplantıda net bir karar alınmadı. Akşam'da yer alan habere göre; Koç'un bu hafta sonuna kadar bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçede kriz toplantısı!

YANAL, COMOLLI'Yİ KABUL ETMEZ
Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilen Sportif Direktör Comolli konusu da dünkü toplantıda masaya yatırıldı.

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