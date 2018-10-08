Fenerbahçede kriz masası kuruldu! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
Başkan Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası stattan ayrılmadı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve kurmayları ile mini bir zirve yaptı.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 12:05:16
Güncelleme: 12:23:30
Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
Başakşehir maçı öncesi 3 futbolcuyu kadro dışı bırakan ve teknik heyetten 3 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de kötü gidiş son bulmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
Başakşehir beraberliği sonrası stattan ayrılmayan Başkan Koç, kulübün duayen ismi Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticileriyle mini bir zirve gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
Ayaküstü yapılan bu toplantıda taraftarın tepkisi ve takımın kötü gidişine son vermek için yapılacaklar konuşuldu.
Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
Küme düşme hattında yer alan ve tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarı-lacivertli takımda gözler Başkan Ali Koç'un yarın yapacağı açıklamalara çevrildi.
Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
KÜÇÜK-KOÇ BAŞBAŞA
Başakşehir karşılaşması da Başkan Ali Koç'un yüzünü güldürmedi.