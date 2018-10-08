Fenerbahçede kriz masası kuruldu! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!

    Başkan Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası stattan ayrılmadı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve kurmayları ile mini bir zirve yaptı.

    8 Ekim 2018 Pazartesi, 12:05:16 Güncelleme: 12:23:30
    Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
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    • 11
    Fenerbahçede kriz masası kuruldu!

    Başakşehir maçı öncesi 3 futbolcuyu kadro dışı bırakan ve teknik heyetten 3 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de kötü gidiş son bulmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
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    • 11
    Fenerbahçede kriz masası kuruldu!

    Başakşehir beraberliği sonrası stattan ayrılmayan Başkan Koç, kulübün duayen ismi Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticileriyle mini bir zirve gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
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    Fenerbahçede kriz masası kuruldu!

    Ayaküstü yapılan bu toplantıda taraftarın tepkisi ve takımın kötü gidişine son vermek için yapılacaklar konuşuldu.

    Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
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    Fenerbahçede kriz masası kuruldu!

    Küme düşme hattında yer alan ve tarihinin en kötü günlerini yaşayan sarı-lacivertli takımda gözler Başkan Ali Koç'un yarın yapacağı açıklamalara çevrildi.

    Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!
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    Fenerbahçede kriz masası kuruldu!

    KÜÇÜK-KOÇ BAŞBAŞA

    Başakşehir karşılaşması da Başkan Ali Koç'un yüzünü güldürmedi.

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