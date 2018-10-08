Fenerbahçede kriz masası kuruldu!

Fenerbahçe'de kriz masası kuruldu!

Başkan Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası stattan ayrılmadı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve kurmayları ile mini bir zirve yaptı.

8 Ekim 2018 Pazartesi, 12:05:16 Güncelleme: 12:23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





