GALERİ
Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...
Fenerbahçe'de kritik gelişme... Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu yeni bir isme emanet etmek için girişimlere bşalayan sarı lacivertliler, Pellegrini, Erol bulut ve Nenad Bjelica isimlerine yönelmişti. Kısa süre içerisinde teknik direktörünü açıklayacak Süper Lig devi için bugün, kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 09:40
GALERİ DEVAM EDİYOR
İSİM AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR
Kulüpte teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak öne çıkan Hırvat Nenad Bjelica'yla bizzat telefon görüşmesi yaptığı bilinen Başkan Ali Koç'un bu isimde karar kılsalar bile salgın nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü koşullardan dolayı kararlarını bugün açıklaması beklenmiyor.
DİĞER GALERİLER