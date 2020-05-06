Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

Fenerbahçe'de kritik gelişme... Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu yeni bir isme emanet etmek için girişimlere bşalayan sarı lacivertliler, Pellegrini, Erol bulut ve Nenad Bjelica isimlerine yönelmişti. Kısa süre içerisinde teknik direktörünü açıklayacak Süper Lig devi için bugün, kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 09:40
Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

Fenerbahçe'de yönetim kurulu bugün bir araya gelecek.

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Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

Kulüp binasında öğleden sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması beklenen toplantıdan sonra yaşanacak yansımalar camiada merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

En önemli gündem maddesi, Ersun Yanal'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı konusu...

Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

TOPLANTI BUGÜN
Hürriyet'in haberine göre, Kulüp Başkanı Ali Koç'un yönetim kuruluna yeni teknik direktör konusunda bilgilendirme yapacağı, bugüne kadar teknik direktör seçimiyle alakalı olarak yürüttükleri çalışmaları aktaracağı belirtildi.

Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

İSİM AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR
Kulüpte teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak öne çıkan Hırvat Nenad Bjelica'yla bizzat telefon görüşmesi yaptığı bilinen Başkan Ali Koç'un bu isimde karar kılsalar bile salgın nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü koşullardan dolayı kararlarını bugün açıklaması beklenmiyor.

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