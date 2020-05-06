Fenerbahçe'de kritik gün! Nenad Bjelica...

İSİM AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR

Kulüpte teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak öne çıkan Hırvat Nenad Bjelica'yla bizzat telefon görüşmesi yaptığı bilinen Başkan Ali Koç'un bu isimde karar kılsalar bile salgın nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü koşullardan dolayı kararlarını bugün açıklaması beklenmiyor.