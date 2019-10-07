Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?
Sezon başından beri kritik sakatlıklar kadar yedek oyuncuların düşük performansı da Ersun Yanal'ı zorluyor. Lige iyi başlayan ve göze de hitap eden bir oyun ortaya koyarak taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe'de buz dağının bir de görünmeyen kısmı var... Sarı lacivertlilerdeki o olumsuz tablo ve ayrıntılar şöyle;
7 Ekim 2019 Pazartesi 12:20
Güncelleme: 07.10.2019 12:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde eksik kalmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak 7 haftada görüldü ki, sarı-lacivertlilerin asıl eksiği kulübede kaybolan yıldızlar.
Sarı-lacivertliler neredeyse ezberlenen bir 11'le sahaya çıkarken, kulübeden oyuna dahil olan isimlerden şuana kadar beklenen verim alınabilmiş değil.
Teknik direktör Ersun Yanal, ilk 7 haftada tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanırken, sadece Ferdi Kadıoğlu ortaya bir fark koydu.
Genç yıldız, ilk haftada 1 gol kaydederken, hemen ardından yaptığı asistle de kritik Başakşehir galibiyetinde önemli rol oynadı.