Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Sezon başından beri kritik sakatlıklar kadar yedek oyuncuların düşük performansı da Ersun Yanal'ı zorluyor. Lige iyi başlayan ve göze de hitap eden bir oyun ortaya koyarak taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe'de buz dağının bir de görünmeyen kısmı var... Sarı lacivertlilerdeki o olumsuz tablo ve ayrıntılar şöyle;