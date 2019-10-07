Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Sezon başından beri kritik sakatlıklar kadar yedek oyuncuların düşük performansı da Ersun Yanal'ı zorluyor. Lige iyi başlayan ve göze de hitap eden bir oyun ortaya koyarak taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe'de buz dağının bir de görünmeyen kısmı var... Sarı lacivertlilerdeki o olumsuz tablo ve ayrıntılar şöyle;

7 Ekim 2019 Pazartesi 12:20 Güncelleme: 07.10.2019 12:20
Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde eksik kalmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Ancak 7 haftada görüldü ki, sarı-lacivertlilerin asıl eksiği kulübede kaybolan yıldızlar.

Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Sarı-lacivertliler neredeyse ezberlenen bir 11'le sahaya çıkarken, kulübeden oyuna dahil olan isimlerden şuana kadar beklenen verim alınabilmiş değil.

Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk 7 haftada tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanırken, sadece Ferdi Kadıoğlu ortaya bir fark koydu.

Fenerbahçe'de korkutan tablo! Teknik heyet ne yapıyor?

Genç yıldız, ilk haftada 1 gol kaydederken, hemen ardından yaptığı asistle de kritik Başakşehir galibiyetinde önemli rol oynadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN