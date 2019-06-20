Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti

Fenerbahçe'de kombine biletlere 200 lira ile 1000 lira arasında zam yapılması çok büyük tepki topladı. Taraftarlar yönetimi ağır bir dille eleştirdi. Fenerbahçe Spor kulübü daha sonra resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.
20 Haziran 2019 Perşembe 09:25 Güncelleme: 20.06.2019 09:25
Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarı sonunda isyan bayrağını çekti.

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Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti

Yeni sezon öncesi sarı-lacivertliler kombine fiyatlarını açıkladı.

Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti

Yönetimin geçen sezon ki fiyatlara göre 200 lira ile 1000 lira arasında değişen zamlar yapmasına taraftarları çileden çıkardı.

Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetim hakkında sert ifidaler kullandı.

Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti

SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI

Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor."

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