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Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti
Fenerbahçe'de kombine biletlere 200 lira ile 1000 lira arasında zam yapılması çok büyük tepki topladı. Taraftarlar yönetimi ağır bir dille eleştirdi. Fenerbahçe Spor kulübü daha sonra resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.
20 Haziran 2019 Perşembe 09:25
Güncelleme: 20.06.2019 09:25
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Fenerbahçe taraftarı sonunda isyan bayrağını çekti.
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Yeni sezon öncesi sarı-lacivertliler kombine fiyatlarını açıkladı.
Yönetimin geçen sezon ki fiyatlara göre 200 lira ile 1000 lira arasında değişen zamlar yapmasına taraftarları çileden çıkardı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetim hakkında sert ifidaler kullandı.
SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI
Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor."