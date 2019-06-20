Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti

Fenerbahçe'de kombine biletlere 200 lira ile 1000 lira arasında zam yapılması çok büyük tepki topladı. Taraftarlar yönetimi ağır bir dille eleştirdi. Fenerbahçe Spor kulübü daha sonra resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:25 Güncelleme: 20.06.2019 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





