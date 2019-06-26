Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!

Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine ise Kjaer'i gündeme almıştı. Fenerbahçe Kjaer'in olmaması halinde rotasını dünya yıldızı isme çevirecek...

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:14 Güncelleme: 26.06.2019 17:14
Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!

2+1 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, menajerine kulüp bulması için talimat vermişti.

Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!

Ancak Slovak stoperin, kendisini isteyen diğer kulüplerden de beklediği teklifi alamadığı belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN