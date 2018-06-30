Fenerbahçe'de kasaya girecek para 353 milyon!
Sermaye artırımına sarı lacivertli kulüp ise yaklaşık 235 milyon TL para koyacak. Bu parayı başkan Ali Koç kongre öncesi Fenerbahçe Kulübü'ne hibe olarak kendisinin koyacağını belirtmişti. Böylece sarı lacivertlilerin başkanı kongre öncesi söz verdiği gibi hatırı sayılır bir parayı kulübe hibe olarak sokmuş olacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylaması durumunda sarı lacivertliler ekonomik anlamda da derin bir nefes almış olacaklar.
"BU SEZONDAN KEYİF ALMAYA BAKIN"
Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanına milli takım izninde bulunan Neustadter, Mehmet Topal, Şener, Hasan Ali, Dirar ve Kameni ile sözleşmesi biten volkan Demirel katılmadı. Teknik direktör Phillip Cocu antrenman öncesi basın mensuplarına "Çok sık görüşeceğiz. Bu sezondan keyif almaya bakın. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız" dedi
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