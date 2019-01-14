Fenerbahçede kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi

Fenerbahçe'de devre arası kampı sona erdi. Ersun Yanal takımından genel anlamda memnun kalırken, yıldız isme ise ilk 11 yolu kapanmış gözüküyor. İşte Fenerbahçe kampının öne çıkan ve gözden düşen isimleri...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 10:20:35 Güncelleme: 10:35:02
Fenerbahçede kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Antalya'daki devre arası kampında yapılan çalışmalar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasındaki kadro büyük ölçüde şekillendi.

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Fenerbahçede kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi

Takımında isimlerin değil hak edenlerin oynayacağını belirterek adalet vurgusu yapan Ersun Yanal'ın gözüne giren isimler kadro dışı cezaları biten Volkan ve Dirar ile takımın en skoreri Frey oldu.

Fenerbahçede kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi

Dereağzı'nda çalıştığı dönemde performansını artıran Volkan, yan toplardaki zaafları nedeniyle eleştirilen Harun'un önüne geçmekte zorlanmazken Yanal ikinci yarıda kaleyi kaptana teslim etme kararı aldı.

Fenerbahçede kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi

Volkan, performansı ve tecrübesiyle yeniden birinci kaleci olarak görev yapacak.

Fenerbahçede kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi

Yanal'ın bankolarından birisi de Dirar olacak.

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