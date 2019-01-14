Fenerbahçede kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi

Fenerbahçe'de kamp raporu! Yanal yıldız ismi sildi
Fenerbahçe'de devre arası kampı sona erdi. Ersun Yanal takımından genel anlamda memnun kalırken, yıldız isme ise ilk 11 yolu kapanmış gözüküyor. İşte Fenerbahçe kampının öne çıkan ve gözden düşen isimleri...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 10:20:35
Güncelleme: 10:35:02
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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Antalya'daki devre arası kampında yapılan çalışmalar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasındaki kadro büyük ölçüde şekillendi.
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Takımında isimlerin değil hak edenlerin oynayacağını belirterek adalet vurgusu yapan Ersun Yanal'ın gözüne giren isimler kadro dışı cezaları biten Volkan ve Dirar ile takımın en skoreri Frey oldu.
Dereağzı'nda çalıştığı dönemde performansını artıran Volkan, yan toplardaki zaafları nedeniyle eleştirilen Harun'un önüne geçmekte zorlanmazken Yanal ikinci yarıda kaleyi kaptana teslim etme kararı aldı.
Volkan, performansı ve tecrübesiyle yeniden birinci kaleci olarak görev yapacak.