Fenerbahçede kadro krizi! İlk 11...

4 Ağustos 2018 Cumartesi, 09:47:26
Güncelleme: 09:52:36
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Fenerbahçe'de kadro krizi! İlk 11...
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Cocu, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynanacak maç için ince eleyip sık dokuyor ancak sıkıntılar yakasını bırakmıyor.
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Fenerbahçe'de kadro krizi! İlk 11...
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23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildiren Fenerbahçe'de yeni transferler Ferdi ve Berke'nin yanı sıra ayak bileğinde yırtık olan Salih Uçan, sakatlığı süren Aatif ve İsmail Köybaşı listede yer almadı. Phillip Cocu tüm bu olumsuzluklara rağmen Benfica maçına şu 11'le çıkmayı planlıyor...
Fenerbahçe'de kadro krizi! İlk 11...
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Josef de Souza geçen sezon Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'la oynanan rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Lizbon'daki maçta cezalı.
Fenerbahçe'de kadro krizi! İlk 11...
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Mehmet Topal ise adale ağrıları yaşıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık maçında dinlendirilen tecrübeli ön libero, ağrıları nedeniyle takımla idmanlara başlayabilmiş değil. Topal'ın yarın yapılacak idmanda bazı testlere tabi tutulacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de kadro krizi! İlk 11...
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Mehmet Topal'ın oynamayı çok istediği ifade edilirken, teknik heyetin beklentisi de oyuncunun yarın takımla çalışmalara başlayıp, salı günü sahada olması. Aksi halde ön liberoda Ozan Tufan görev yapacak.