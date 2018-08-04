Fenerbahçede kadro krizi! İlk 11...

23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildiren Fenerbahçe'de yeni transferler Ferdi ve Berke'nin yanı sıra ayak bileğinde yırtık olan Salih Uçan, sakatlığı süren Aatif ve İsmail Köybaşı listede yer almadı. Phillip Cocu tüm bu olumsuzluklara rağmen Benfica maçına şu 11'le çıkmayı planlıyor...