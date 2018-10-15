Fenerbahçede kadro dışı bedeli 67 milyon lira - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de kadro dışı bedeli 67 milyon lira

    Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan oyunculara maaş olarak adeta bir servet ödüyor.

    15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:32:02 Güncelleme: 00:35:05
    Fenerbahçede kadro dışı bedeli 67 milyon lira

    Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan oyunculara maaş olarak adeta bir servet ödüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede kadro dışı bedeli 67 milyon lira

    Kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro (67 milyon TL). Kadro dışı bırakılan Dirar 3 milyon Euro, Aatif, Volkan Demirel ve Ozan Tufan 1.5'ar milyon, Kameni ise yaklaşık 2.5 milyon Euro kazanıyor.

    Fenerbahçede kadro dışı bedeli 67 milyon lira

    YÖNETİM DURUMA ÇARE ARIYOR

    Durum böyle olunca Fenerbahçe, faydalanamadığı oyuncular için çok yüklü bir külfetin altına girmiş oluyor. Yönetim bu isimlerin bazılarıyla devre arasında yollarını ayırarak tasarruf sağlamayı planlıyor.

    Fenerbahçede kadro dışı bedeli 67 milyon lira

    FORMA REKLAMI ZOR KARŞILIYOR

    Kadro dışı bırakılan oyunculara bu paralar ödenirken Fenerbahçe, forma reklamından alacağı para ise 3 yıllığına 14 milyon Euro. Bu karşılaştırma bile katlanılan maliyetin vehametini gözler önüne seriyor.

    Fenerbahçede kadro dışı bedeli 67 milyon lira

    CAMİDAN SESLER YÜKSELİYOR!

    Mali darboğazdan kurtulmak için başta sponsorlar olmak üzere kaynak arayışı içinde olan Fenerbahçe'de paraların bu şekilde kasadan çıkıyor olması camiada bir çok kesim tarafından da eliştiriliyor.

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