Fenerbahçede Jose Pekerman iddiası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Jose Pekerman iddiası!
Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, şimdilerde yoluna Erwin Koeman ile devam etse de sürpriz bir isme teklif götürdüğü ortaya çıktı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 21:07:52
Güncelleme: 21:10:24
Sarı lacivertli ekip, sezon başında Cocu ile anlaşmış ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hollandalı'yla yollarını ayırmıştı.
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Bir süre teknik direktör adaylarıyla görüşüldü ancak sonuç olarak Cocu'nun yardımcısı Koeman'ın takımı çalıştırmaya devam etmesi kararlaştırıldı.
O dönemde Jorge Sampaoli, Laurent Blanc gibi isimlerin adı geçmişti. Ancak sürpriz bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı.
İŞTE COMOLLI'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM!
Arjantin basınının iddiasına göre Fenerbahçe, son olarak Kolombiya Milli Takımı'nı çalıştıran Jose Pekerman'a teklif götürdü.
Ancak 69 yaşındaki teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi.