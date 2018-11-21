Fenerbahçede Jose Pekerman iddiası! - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de Jose Pekerman iddiası!

    Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, şimdilerde yoluna Erwin Koeman ile devam etse de sürpriz bir isme teklif götürdüğü ortaya çıktı.

    21 Kasım 2018 Çarşamba, 21:07:52 Güncelleme: 21:10:24
    Fenerbahçede Jose Pekerman iddiası!

    Sarı lacivertli ekip, sezon başında Cocu ile anlaşmış ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hollandalı'yla yollarını ayırmıştı.

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    Fenerbahçede Jose Pekerman iddiası!

    Bir süre teknik direktör adaylarıyla görüşüldü ancak sonuç olarak Cocu'nun yardımcısı Koeman'ın takımı çalıştırmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

    Fenerbahçede Jose Pekerman iddiası!

    O dönemde Jorge Sampaoli, Laurent Blanc gibi isimlerin adı geçmişti. Ancak sürpriz bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı.

    Fenerbahçede Jose Pekerman iddiası!

    İŞTE COMOLLI'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM!

    Arjantin basınının iddiasına göre Fenerbahçe, son olarak Kolombiya Milli Takımı'nı çalıştıran Jose Pekerman'a teklif götürdü.

    Fenerbahçede Jose Pekerman iddiası!

    Ancak 69 yaşındaki teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

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