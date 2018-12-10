Fenerbahçede isyan! Futbolcuların çoğu menajerlerine haber verdi: Kulüp bulun...

Sergilenen futbol taraftarlar için hayalkırıklığı yaşatırken, Aykut Kocaman ile devam etmeyen ve sonra Cocu'yu takımın başına getiren, işler ters gidince Koeman ile devam eden ancak Cocu'nun sözleşmesini hala feshetmeyen yönetim tartışılmaya başladı.