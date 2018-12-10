Fenerbahçede isyan! Futbolcuların çoğu menajerlerine haber verdi: Kulüp bulun...

Fenerbahçe'de isyan! Futbolcuların çoğu menajerlerine haber verdi: 'Kulüp bulun...'
Sezon başından beri çeşitli öncü sarsıntılarla sallanan Fenerbahçe için Akhisar karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet büyük bir yıkım yaşattı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 18:51:06
Güncelleme: 18:51:22
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Fenerbahçe 111 yıllık tarihinin en kötü günlerini yaşarken puan cetvelinde küme düşme hattında bulunması camianın sabırlarını taşırdı.
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Sergilenen futbol taraftarlar için hayalkırıklığı yaşatırken, Aykut Kocaman ile devam etmeyen ve sonra Cocu'yu takımın başına getiren, işler ters gidince Koeman ile devam eden ancak Cocu'nun sözleşmesini hala feshetmeyen yönetim tartışılmaya başladı.
Transferlerin isabetsizliği çok kısa zaman içerisinde gün yüzüne çıkarken statlarda çok kere Ersun Yanal sesleri yükseldi.
İlk travma sahada alınan kötü sonuçlarla yaşandı. Sonra kadro dışı kararları ve antrenörler için ortaya atılan iddialar camiayı yıprattı. Bu gelişmeler öncü depremler gibiydi.
Taraftarların önemli bir kesiminin "savunma futbolu oynatıyor" diye istemediği Aykut Kocaman ile yolları ayıran Yönetim, soyunma odasında yaşananlar nedeniyle Volkan, Aatıf ve Dirar'ı kadro dışı bıraktı.