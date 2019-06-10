Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor Son dakika haberleri

Dış transferde olumlu adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, ilk olarak iç transferdeki sorunları çözmek zorunda. Şu anda mevcut kadroda gelecekleri olmayan ve sözleşmeleri gereği kulübün elini kolunu bağlayan isimler var. Bu oyuncuların performans olarak düşük seviyede olmaları da bir başka sorun. İşte çöpe giden ve gitmeye devam edecek olan paralar ile o paraları kazanan isimler: