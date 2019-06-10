HaberlerGaleriFenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de işler karıştı! Milyonlar çöpe böyle gidiyor Son dakika haberleri
Dış transferde olumlu adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, ilk olarak iç transferdeki sorunları çözmek zorunda. Şu anda mevcut kadroda gelecekleri olmayan ve sözleşmeleri gereği kulübün elini kolunu bağlayan isimler var. Bu oyuncuların performans olarak düşük seviyede olmaları da bir başka sorun. İşte çöpe giden ve gitmeye devam edecek olan paralar ile o paraları kazanan isimler:
10 Haziran 2019 Pazartesi 17:23
Güncelleme: 10.06.2019 17:27
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı lacivertli kulüp, yeni sezonda zirve mücadelesi verebilecek bir kadro kurmak istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, yeni kadro planlarını yaparken mevcut bazı isimlerden kurtulmaya çalışıyor ancak sıkıntı büyük.
Bu karar doğrultusunda iyi bir kadro planlaması yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, her adımını düşünerek atıyor.
Herhangi bir taliplinin çıkmaması karamsar bir tablo oluşturuyor.
UEFA ile Finansal Fair Play kriterleri konusunda görüşen sarı-lacivertliler, özellikle bonservisle bir oyuncuyu transfer etmek isterse, mutlaka kadrosundan bir ismi satmak durumunda.