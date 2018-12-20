Fenerbahçede ilk ayrılık gerçekleşiyor! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Ara transfer dönemine yaklaşılırken, Fenerbahçeli yıldıza eski kulübü talip oldu.
20 Aralık 2018 Perşembe, 11:53:10 Güncelleme: 11:57:33
Fenerbahçede ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Ara transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimler netleşmeye başladı.

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Fenerbahçede ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada devre arasında bazı isimlerle yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Fenerbahçede ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Ancak sarı-lacivertlilerde hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçede ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla 6 maç ceza alan Soldado'ya eski kulübü talip oldu.

Fenerbahçede ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Sarı-lacivertli ekibe büyük ümitlerle transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Roberto Soldado'nun eski takımına geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

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