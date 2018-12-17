Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu!

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu!

Transfer dönemini hareketli geçirmek isteyen Fenerbahçe için bir iddia da Belçika basınından geldi.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:28:16 Güncelleme: 11:32:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





