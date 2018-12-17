Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu!
Transfer dönemini hareketli geçirmek isteyen Fenerbahçe için bir iddia da Belçika basınından geldi.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:28:16
Güncelleme: 11:32:18
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında sıcak saatler yaşanıyor.
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Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Faslı futbolcu için eski kulübü Club Brugge'ün devrede olduğu ve transferi devre arasında bitirmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Dirar hakkında Belçika basınında yeni iddialar yer aldı.
Futbol Arena'nın haberine göre Dirar'ın, eski takımı Club Brugge'e dönmek istediği ve bu konuda anlaşma sağladığı belirtildi.