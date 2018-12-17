Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu! - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu!

Transfer dönemini hareketli geçirmek isteyen Fenerbahçe için bir iddia da Belçika basınından geldi.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:28:16 Güncelleme: 11:32:18
Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu!

Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu!

Faslı futbolcu için eski kulübü Club Brugge'ün devrede olduğu ve transferi devre arasında bitirmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Dirar hakkında Belçika basınında yeni iddialar yer aldı.

Fenerbahçede ilk ayrılık belli oldu!

Futbol Arena'nın haberine göre Dirar'ın, eski takımı Club Brugge'e dönmek istediği ve bu konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

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