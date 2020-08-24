Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da iki ismin bileti kesildi ve Süper Lig ekibine önerildi.