Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da iki ismin bileti kesildi ve Süper Lig ekibine önerildi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:44 Güncelleme: 24.08.2020 09:44
Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri...

Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri...

Transferde şov yapan sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Sosa'yı renklerine kattı.

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri...

Kadrosunu güçlendirme konusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri...

Stoper takviyesi yapacaklarını açıklayan teknik direktör Erol Bulut, yeni sezonda kadroda görmek istemediği futbolcuları da belirledi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Yeni adresleri...

MURAT SAĞLAM VE FREY BU SEZON DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın bu sezonki kadro yapılanmasında Michael Frey ve Murat Sağlam'ı düşünmüyor.

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