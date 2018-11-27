Fenerbahçede hoca için 5 aday! İşte isimler... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
İkinci yarıya yeni bir hocayla devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyon devam ediyor. Damien Comolli, maddi konularda uzlaşma sağlayamadığı Sampaoli ile görüşmeleri sürdürüyor.
27 Kasım 2018 Salı, 22:30:15
Güncelleme: 07:53:19
Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından yeni hoca için tekrar düğmeye basan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında parasal konularda anlaşamadığı Jorge Sampaoli ile görüşmelere devam ediyor.
Comolli, 58 yaşındaki Arjantinli'yi ikna etmeye çalışırken, listedeki diğer adaylarla da temaslar kuruluyor.
Avrupa'da yalnızca Sevilla'yı çalıştıran Sampaoli, özellikle Şili Milli Takımı'ndaki başarısıyla adını duyurmuştu.
İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler;