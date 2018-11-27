Fenerbahçede hoca için 5 aday! İşte isimler... - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...

İkinci yarıya yeni bir hocayla devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyon devam ediyor. Damien Comolli, maddi konularda uzlaşma sağlayamadığı Sampaoli ile görüşmeleri sürdürüyor.
27 Kasım 2018 Salı, 22:30:15 Güncelleme: 07:53:19
Fenerbahçede hoca için 5 aday! İşte isimler...

Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından yeni hoca için tekrar düğmeye basan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede hoca için 5 aday! İşte isimler...

Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında parasal konularda anlaşamadığı Jorge Sampaoli ile görüşmelere devam ediyor.

Fenerbahçede hoca için 5 aday! İşte isimler...

Comolli, 58 yaşındaki Arjantinli'yi ikna etmeye çalışırken, listedeki diğer adaylarla da temaslar kuruluyor.

Fenerbahçede hoca için 5 aday! İşte isimler...

Avrupa'da yalnızca Sevilla'yı çalıştıran Sampaoli, özellikle Şili Milli Takımı'ndaki başarısıyla adını duyurmuştu.

Fenerbahçede hoca için 5 aday! İşte isimler...

İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler;

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN