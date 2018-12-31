Fenerbahçede hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra

Yatai ile bağlarını koparmak üzere olan Ighalo listenin ilk sırasında. Benfica'lı Facundo Ferreyra ise yedekte.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 10:41:24 Güncelleme: 10:44:16
Fenerbahçede hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra

YANAL'IN RAPORU ÇOK OLUMLU

Bu kez hata şansı olmayan ve nokta atışı yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in listesinde şu an iki isim bulunuyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra

Yönetim öncelikli olarak teknik direktör Ersun Yanal'ın da çok olumlu rapor verdiği Odion Ighalo ile ilgileniyor.

Fenerbahçede hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Çin kulübü Yatai küme düştüğü için 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini feshetmek için harekete geçen Nijeryalı yıldız yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Fenerbahçede hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra

Geçen sezon Çin Ligi'nde 21 gol atan Ighalo, 2017 yılında Watford'tan Yatai'ye 23 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçede hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe'nin listesinin ikinci sırasında ise Facundo Ferreyra bulunuyor...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN