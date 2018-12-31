Fenerbahçede hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de hedef Odion Ighalo & Facundo Ferreyra
Yatai ile bağlarını koparmak üzere olan Ighalo listenin ilk sırasında. Benfica'lı Facundo Ferreyra ise yedekte.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 10:41:24
Güncelleme: 10:44:16
YANAL'IN RAPORU ÇOK OLUMLU
Bu kez hata şansı olmayan ve nokta atışı yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in listesinde şu an iki isim bulunuyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim öncelikli olarak teknik direktör Ersun Yanal'ın da çok olumlu rapor verdiği Odion Ighalo ile ilgileniyor.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Çin kulübü Yatai küme düştüğü için 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini feshetmek için harekete geçen Nijeryalı yıldız yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
Geçen sezon Çin Ligi'nde 21 gol atan Ighalo, 2017 yılında Watford'tan Yatai'ye 23 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Fenerbahçe'nin listesinin ikinci sırasında ise Facundo Ferreyra bulunuyor...