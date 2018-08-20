Fenerbahçede hedef Lo Celso! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!

    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:32:16 Güncelleme: 12:39:13
    Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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    Fenerbahçede hedef Lo Celso!

    TivibuSpor'dan Yusuf Kenan Çalık'ın haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli, PSG'in Arjantili yıldızı Giovani Lo Celso için Fransız ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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    Fenerbahçede hedef Lo Celso!

    PSG oyuncuyu satmak istediğini ya da en azından zorunlu satın alma opsiyonuyla elinden çıkartmak istediğini belirtti.

    Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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    Fenerbahçede hedef Lo Celso!

    Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldız için beklediği bonservis bedelinin 40 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.

    Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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    Fenerbahçede hedef Lo Celso!

    Aynı zamanda Fransız ekibi Comolli'ye, 'Eğer isterseniz Ben Arfa ile iletişim kurmanızı sağlayabiliriz' teklifinde bulundu.

    Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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    Fenerbahçede hedef Lo Celso!

    Comolli ise bu teklifi nazikçe reddetti.

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