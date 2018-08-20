Fenerbahçede hedef Lo Celso!

TivibuSpor'dan Yusuf Kenan Çalık'ın haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli, PSG'in Arjantili yıldızı Giovani Lo Celso için Fransız ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.