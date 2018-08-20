Fenerbahçede hedef Lo Celso!

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:32:16
Güncelleme: 12:39:13
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Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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TivibuSpor'dan Yusuf Kenan Çalık'ın haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli, PSG'in Arjantili yıldızı Giovani Lo Celso için Fransız ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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PSG oyuncuyu satmak istediğini ya da en azından zorunlu satın alma opsiyonuyla elinden çıkartmak istediğini belirtti.
Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldız için beklediği bonservis bedelinin 40 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de hedef Lo Celso!
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Aynı zamanda Fransız ekibi Comolli'ye, 'Eğer isterseniz Ben Arfa ile iletişim kurmanızı sağlayabiliriz' teklifinde bulundu.