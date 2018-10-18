Fenerbahçede hedef Galatasaray! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'de hedef Galatasaray!

    İki sezondur lige kötü başlayan F.Bahçe, yarıdan sonra çıkışa geçiyor. Hedef bu sezon da aynı atağı yapıp, ilk yarı bitene kadar lider Galatasaray'ı yakalamak
    18 Ekim 2018 Perşembe, 00:28:05 Güncelleme: 00:29:33
    Fenerbahçede hedef Galatasaray!

    Milli arada eksiklerini gideren Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrilirken, planlar ise ilk yarıda oynanacak son 9 karşılaşmaya göre yapılıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede hedef Galatasaray!

    Seri galibiyetler elde ederek zirveyi yakalamak isteyen Phillip Cocu'nun en büyük umudu son iki sezonun istatistikleri.

    Fenerbahçede hedef Galatasaray!

    Yardımcıları ile söz konusu dönemleri inceleyen Hollandalı hoca, takımın lige puan kayıpları ile başladığını, sonrasında ise çıkışa geçtiğini tespit etti.

    Fenerbahçede hedef Galatasaray!

    Cocu, bu sezon da oyunculardan aynı yükselişi bekliyor.

    Fenerbahçede hedef Galatasaray!

    FİZİKSEL EKSİK GİDERİLDİ
    Antrenman verileri de bu hedefi destekliyor.

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