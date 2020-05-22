Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...

12 Haziran'da tekrar başlayacak olan Süper Lig için ekipler çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bu kulüplerden Fenerbahçe'de bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. İşte sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmandan kareler...

22 Mayıs 2020 Cuma 15:27
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...

Fenerbahçe Futbol A Takımı, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...

Oyuncularımız topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmana dayanaklılık parkurunda devam etti.

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...

İdman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...

İşte sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmandan kareler...

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...
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