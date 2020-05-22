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Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...
12 Haziran'da tekrar başlayacak olan Süper Lig için ekipler çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bu kulüplerden Fenerbahçe'de bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. İşte sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmandan kareler...
22 Mayıs 2020 Cuma 15:27
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Fenerbahçe Futbol A Takımı, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Oyuncularımız topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmana dayanaklılık parkurunda devam etti.