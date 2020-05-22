Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte idmandan kareler...

12 Haziran'da tekrar başlayacak olan Süper Lig için ekipler çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bu kulüplerden Fenerbahçe'de bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. İşte sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmandan kareler...