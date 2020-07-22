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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladığı ifade edilirken yeni sözleşme şartları ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
22 Temmuz 2020 Çarşamba 07:57
Güncelleme: 22.07.2020 07:57
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Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
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Hasan Ali için daha önce Galatasaray iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.
Hasan Ali Kaldırım için pandemi döneminde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanlamış zamanı geldiğinde ilk görüşmeyi kulübü Fenerbahçe ile yapacağını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin sol bek mevkisi için Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan eski futbolcusu Caner Erkin ile ilgilendiği de biliniyor.