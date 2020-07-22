Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.