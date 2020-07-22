Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladığı ifade edilirken yeni sözleşme şartları ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

22 Temmuz 2020 Çarşamba 07:57 Güncelleme: 22.07.2020 07:57
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali için daha önce Galatasaray iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali Kaldırım için pandemi döneminde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanlamış zamanı geldiğinde ilk görüşmeyi kulübü Fenerbahçe ile yapacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin sol bek mevkisi için Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan eski futbolcusu Caner Erkin ile ilgilendiği de biliniyor.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları
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