Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine iki aday!
Gelecek sezon kadroda büyük bir değişim yaşayacak olan Fenerbahçe'de takviye yapılacak mevkiler belirlendi. Savunma hattına önemli bir yatırım yapması beklenen sarı lacivertlilerin ilk hamle sol bek olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe Yönetimi sol bek için iki yıldızı takibe aldı.
Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'a iyi bir alternatif arayışı içerisinde olduğu öğrenilirken iki adayın durumunun yakından takip edildiği konuşuluyor.
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