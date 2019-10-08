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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığın ardından Galatasaray maçı kadrosuna dahil edilen ve tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal tarafından 90'ıncı dakikada oyuna alınan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ali Kaldırım ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ABD'ye gitti. Birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan tecrübeli futbolcunun sahalara döneceği maç belli oldu. İşte son gelişmeler...
8 Ekim 2019 Salı 09:56
Güncelleme: 08.10.2019 09:56
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Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından Galatasaray derbisinin kadrosuna alınan ve 90'ıncı dakikada oyuna dahil edilen tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım tedavi için ABD'ye gitmişti.
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Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı merkeze gitti.
Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi geldi. ABD'ye giden, NewYork'ta tedavisi devam eden ve taban çatlağı tamamen iyileşen milli sol bekin, birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.
29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın maç eksiği dışında Yukatel Denizlispor mücadelesinde oynamasına hiçbir engelin kalmadığı da öğrenildi.