Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığın ardından Galatasaray maçı kadrosuna dahil edilen ve tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal tarafından 90'ıncı dakikada oyuna alınan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ali Kaldırım ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ABD'ye gitti. Birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan tecrübeli futbolcunun sahalara döneceği maç belli oldu. İşte son gelişmeler...
8 Ekim 2019 Salı 09:56 Güncelleme: 08.10.2019 09:56
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından Galatasaray derbisinin kadrosuna alınan ve 90'ıncı dakikada oyuna dahil edilen tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım tedavi için ABD'ye gitmişti.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı merkeze gitti.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi geldi. ABD'ye giden, New York'ta tedavisi devam eden ve taban çatlağı tamamen iyileşen milli sol bekin, birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın maç eksiği dışında Yukatel Denizlispor mücadelesinde oynamasına hiçbir engelin kalmadığı da öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Hasan'ın bu haberinin ardından Nabil Dirar'la ilgili ameliyat ve tedavi sürecine start verildi. Dirar'ın ameliyat olacağı, ardından 1 aylık tedavi nedeniyle takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Kasık fıtığı bulunan Faslı oyuncu, lig başından bu yana Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğu nedeniyle ameliyatını erteliyordu.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Dirar bu süreçte ağrıları olmasına rağmen maçlara iğne ile çıkarak Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunu aratmamaya çalıştı.

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