Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığın ardından Galatasaray maçı kadrosuna dahil edilen ve tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal tarafından 90'ıncı dakikada oyuna alınan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ali Kaldırım ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ABD'ye gitti. Birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan tecrübeli futbolcunun sahalara döneceği maç belli oldu. İşte son gelişmeler...

8 Ekim 2019 Salı 09:56 Güncelleme: 08.10.2019 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





