Fenerbahçede Halı saha krizi! Ali Koç...

ŞİKAYETLER KOÇ'A KADAR GİTTİ

Futbolculara, "Burada futbol oynayamazsınız, malzemeleri de kullanamazsınız" diye sert çıkan Tamer Elçin'e futbolculardan da, "Bizim anlaşmamız var. Malzemeleri de biz aldık. İstediğimiz gibi kullanırız" karşılığı geldi.