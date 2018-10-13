Fenerbahçede halı gerçeği! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'de 'halı' gerçeği!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un büyük yankı uyandıran 'halı' açıklamasının ardından gerçek ortaya çıktı.

    13 Ekim 2018 Cumartesi, 12:30:56 Güncelleme: 12:53:45
    Fenerbahçede halı gerçeği!

    Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, "Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız" diye espri yaptığını açıklamıştı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede halı gerçeği!

    Koç bu halının ilk kez soyunma odasında görüldüğünü de söylemişti. Akşam'ın yaptığı araştırmada ise ortaya bir başka gerçek çıktı.

    Fenerbahçede halı gerçeği!

    Fenerbahçe'de görev yapan çalışanlar, halının ilk kez oraya gelmediğini, uzun süredir soyunma odasında bulunduğunu söylediler.

    Fenerbahçede halı gerçeği!

    OLAY ÇOK YAKINDA NETLEŞİR

    Futbolcuların duş aldıktan sonra ayaklarının kaymaması ve sakatlanmamaları için bu halının koruma amaçlı soyunma odasına serildiğini belirten görevliler, "Bu halının ilk kez soyunma odasına getirildiği bilgisi yanlış. Başkan Ali Koç'a bilgi verenler bu konuda eksik bilgilendirmede bulunmuşlar...."

    Fenerbahçede halı gerçeği!

    F.Bahçe Ülker Stadyumu'nun soyunma odalarına yönetimin izni olmadan kesinlikle bir şey girmesi mümkün değil. Hocaların diğer kovulma gerekçeleri hakkında bilgimiz yok. Ancak halı konusunun böyle olduğunu herkes bilir. Bu olayla ilgili ayrıntıların çok kısa sürede netleşeceğini düşünüyoruz" dediler.

    Fenerbahçede halı gerçeği!

    ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

    Beşiktaş maçı günü bir prim açıklanıyor. Primin az olduğu, yönetim şeklinin düzgün olmadığı şeklinde aleni konuşuyorlar. Takım stada geldiği sırada soyunma odasında yerde bir halı gören Cocu'nunyardımcıları 'Bu ne?' diye soruyor. Dalga geçerek verdikleri cevap "Bugün Beşiktaş bizi yenecek. Hocanın cenazesini sarıp kaldıracağız." oluyor. (Kaynak: Akşam)

    Fenerbahçede halı gerçeği!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN