Fenerbahçede halı gerçeği!

Fenerbahçe'de 'halı' gerçeği!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un büyük yankı uyandıran 'halı' açıklamasının ardından gerçek ortaya çıktı.
Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, "Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız" diye espri yaptığını açıklamıştı
OLAY ÇOK YAKINDA NETLEŞİR
Futbolcuların duş aldıktan sonra ayaklarının kaymaması ve sakatlanmamaları için bu halının koruma amaçlı soyunma odasına serildiğini belirten görevliler, "Bu halının ilk kez soyunma odasına getirildiği bilgisi yanlış. Başkan Ali Koç'a bilgi verenler bu konuda eksik bilgilendirmede bulunmuşlar...."
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş maçı günü bir prim açıklanıyor. Primin az olduğu, yönetim şeklinin düzgün olmadığı şeklinde aleni konuşuyorlar. Takım stada geldiği sırada soyunma odasında yerde bir halı gören Cocu'nunyardımcıları 'Bu ne?' diye soruyor. Dalga geçerek verdikleri cevap "Bugün Beşiktaş bizi yenecek. Hocanın cenazesini sarıp kaldıracağız." oluyor. (Kaynak: Akşam)