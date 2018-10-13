Fenerbahçede halı gerçeği!

F.Bahçe Ülker Stadyumu'nun soyunma odalarına yönetimin izni olmadan kesinlikle bir şey girmesi mümkün değil. Hocaların diğer kovulma gerekçeleri hakkında bilgimiz yok. Ancak halı konusunun böyle olduğunu herkes bilir. Bu olayla ilgili ayrıntıların çok kısa sürede netleşeceğini düşünüyoruz" dediler.