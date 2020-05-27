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Fenerbahçe'de günün bombası! Altay Bayındır gidiyor yerine o geliyor

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırması çalışmalarına başlayan Kanarya için lionsdelatlas.ma adlı internet sitesinden gündem yaratacak bir iddia geldi. Buna göre sarı lacivertliler, sezon sonunda Altay Bayındır ile yollarını ayıracak. Öte yandan Kanarya, Altay'ın yerine kadrosuna dahil etmeyi planladığı ismi buldu bile! İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46 Güncelleme: 27.05.2020 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





