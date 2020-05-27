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Fenerbahçe'de günün bombası! Altay Bayındır gidiyor yerine o geliyor
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırması çalışmalarına başlayan Kanarya için lionsdelatlas.ma adlı internet sitesinden gündem yaratacak bir iddia geldi. Buna göre sarı lacivertliler, sezon sonunda Altay Bayındır ile yollarını ayıracak. Öte yandan Kanarya, Altay'ın yerine kadrosuna dahil etmeyi planladığı ismi buldu bile! İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46
Güncelleme: 27.05.2020 17:02
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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan Kanarya'da transfer için büyük bir taarruz yaşanıyor.
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Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük mali kayba uğrayan Fenerbahçe, bu sebeple transferde ince eleyip sık dokuyor.
Önceliğini bonservissiz ya da düşük maliyetli isimlere veren Fenerbahçe, bir yandan da satacağı oyunculardan önemli bir kar elde etmenin planlarını yapıyor.
Bu bağlamda 'kasaya konulması planlanan nakit' konusunda ilk hedefin, Vedat Muriqi'nin satışı olduğu bilinirken, kısa süre önce gündeme Altay Bayındır'ın olası İngiltere seferi gelmişti.
Genç eldiven, bu sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergilemiş ve bu performansı, onu A Milli Takım'a kadar taşımıştı.