2 Ağustos 2018 Perşembe, 00:23:11
Güncelleme: 00:24:13
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Fenerbahçe'de golcü operasyonu!
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F.Bahçe'de kritik gün geldi. Bir yandan teknik heyet, UEFA'ya bildirilecek maç kadrosunun çalışmalarına devam ediyor, diğer taraftan yönetim de son dakika transferi için temasları sürdürüyor.
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Fenerbahçe'de golcü operasyonu!
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İlk olarak Leipzig forması giyen Yussuf Poulsen'i kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe, bu transferde pürüz çıkması halinde listesindeki diğer golcülerle görüşmeleri hızlandıracak.
Fenerbahçe'de golcü operasyonu!
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KRİTİK GÜN
Leicester City'de satılacaklar listesine konan Slimani, Tottenham'da hazırlık kampına katılmayan Janssen ve Liverpool'da forma şansı bulamayan Origi için kiralık teklifinde bulunan F.Bahçe, bu kulüplerden gelecek haberleri bekliyor.
Fenerbahçe'de golcü operasyonu!
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Benfica ile oynanacak maçlar öncesi Soldado dışında golcüsü bulunmayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye takviye için tüm şartları zorluyor.
Fenerbahçe'de golcü operasyonu!
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SON TERCİH JANSSEN
Geçen sezon F.Bahçe'de kiralık oynayan Janssen, sakatlığı nedeniyle ligde 16 maç oynamıştı.
Fenerbahçe'de golcü operasyonu!
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Az süre almasına rağmen taraftarın sevdiği isimler arasına giren Hollandalı, yeni sezon öncesi boş kaldı.
Fenerbahçe'de golcü operasyonu!
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Bonservisini elinde tutan Tottenham ile sezon hazırlıklarına yer almayan 24 yaşındaki golcünün antrenman eksiği bulunuyor.