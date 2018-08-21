Fenerbahçede Giulianonun alternatifini İtalyadan: Adem Ljajic - Galeri - Fotomaç
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic

    21 Ağustos 2018 Salı, 00:35:12 Güncelleme: 00:35:40
    Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
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    • 10
    Fenerbahçede Giulianonun alternatifini İtalyadan: Adem Ljajic

    Giuliano'yu Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a gönderen Fenerbahçe yeni maestro arıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
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    • 10
    Fenerbahçede Giulianonun alternatifini İtalyadan: Adem Ljajic

    Emre Akbaba'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birisinin Adem Ljajic olduğu iddia edildi.

    Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
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    • 10
    Fenerbahçede Giulianonun alternatifini İtalyadan: Adem Ljajic

    Sportif direktör Damien Comolli'nin Sırp oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fenerbahçeli eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

    Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
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    • 10
    Fenerbahçede Giulianonun alternatifini İtalyadan: Adem Ljajic

    KİRALAMAK İSTİYOR
    Bonservis bedeli 10 milyon euro'nun üzerinde olan 26 yaşındaki 'on numara' kiralık olarak transfer edilmek isteniyor.

    Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
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    • 10
    Fenerbahçede Giulianonun alternatifini İtalyadan: Adem Ljajic

    Torino ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic için İtalyan ekibinin ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

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