Fenerbahçede Giulianonun alternatifini İtalyadan: Adem Ljajic - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
21 Ağustos 2018 Salı, 00:35:12
Güncelleme: 00:35:40
Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
Giuliano'yu Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a gönderen Fenerbahçe yeni maestro arıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
Emre Akbaba'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birisinin Adem Ljajic olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
Sportif direktör Damien Comolli'nin Sırp oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fenerbahçeli eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
KİRALAMAK İSTİYOR
Bonservis bedeli 10 milyon euro'nun üzerinde olan 26 yaşındaki 'on numara' kiralık olarak transfer edilmek isteniyor.
Fenerbahçe'de Giuliano'nun alternatifini İtalya'dan: Adem Ljajic
Torino ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic için İtalyan ekibinin ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.