Fenerbahçede Giulianodan sonra Valbuena ve Dirarda yolcu!

Fenerbahçe'de Giuliano'dan sonra Valbuena ve Dirar'da yolcu!
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:16:38
Güncelleme: 01:16:43
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Fenerbahçe'de Giuliano'dan sonra Valbuena ve Dirar'da yolcu!
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Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor.
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Fenerbahçe'de Giuliano'dan sonra Valbuena ve Dirar'da yolcu!
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Bu anlaşmayla, Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe'nin kasasına 11 milyon Euro girecek.
Fenerbahçe'de Giuliano'dan sonra Valbuena ve Dirar'da yolcu!
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Böylece, Fernandao ile birlikte iki futbolcunun satışından elde edeceği yaklaşık 13.5 milyon Euro ile UEFA kriterleri gereği al-sat dengesinde artıya geçen sarı-lacivertlilerin yapacağı transferler konusunda eli rahatladı.
Fenerbahçe'de Giuliano'dan sonra Valbuena ve Dirar'da yolcu!
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COMOLLİ İKİ İSİM İÇİN TEMASTA
Brezilyalı yıldızın ardından takımdan ayrılması beklenen iki isim Valbuena ve Dirar...
Fenerbahçe'de Giuliano'dan sonra Valbuena ve Dirar'da yolcu!
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Aykut Kocaman döneminden beri ilk 11'de de başlasa yedek de kalsa tartışılan Valbuena'nın yanı sıra tribünlerle yıldızı barışmayan Dirar için sportif direktör Damien Comolli'nin görüşmeler yaptığı ve bu iki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu ifade edildi.