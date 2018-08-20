Fenerbahçede Giulianodan sonra Valbuena ve Dirarda yolcu!

Aykut Kocaman döneminden beri ilk 11'de de başlasa yedek de kalsa tartışılan Valbuena'nın yanı sıra tribünlerle yıldızı barışmayan Dirar için sportif direktör Damien Comolli'nin görüşmeler yaptığı ve bu iki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu ifade edildi.