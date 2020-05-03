Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda beklemesinin ardındaki sebep ortaya çıktı... Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu geçici bir süreliğine Zeki Murat Göle'ye veren Kanarya, en doğru ismi takımın başına getirtmek için yoğun çaba sarf ediyor. Peki, Fenerbahçe 2 aydır neden yeni bir hocaya resmi imzayı attırmadı? Teknik direktör konusunda neden elini çabuk tutmuyor? İşte cevabı...
3 Mayıs 2020 Pazar 09:33 Güncelleme: 03.05.2020 09:53
Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Sarı lacivertli taraftarlar, ismiyle bile heyecan yaratacak, saha dışında da camiaya liderlik yapabilecek ve takımı şampiyonluğa ulaştıracak bir teknik adam istiyor.

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Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç da Haziran 2021'deki kongreye şampiyonlukla gitmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın istifasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen teknik direktörlük koltuğu boş duruyor.

Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Tüm sarı lacivertliler yeni teknik patronun kim olacağını merakla bekliyor ve işin doğrusu herkes sabırsızlanmaya başladı.

Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Hürriyet'in haberine göre, Ali Koç ve ekibi ise hiç acele etmiyor.

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