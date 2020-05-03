Haberler Galeri Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Fenerbahçe'de gerçekler ortaya çıktı! Seçim...

Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda beklemesinin ardındaki sebep ortaya çıktı... Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu geçici bir süreliğine Zeki Murat Göle'ye veren Kanarya, en doğru ismi takımın başına getirtmek için yoğun çaba sarf ediyor. Peki, Fenerbahçe 2 aydır neden yeni bir hocaya resmi imzayı attırmadı? Teknik direktör konusunda neden elini çabuk tutmuyor? İşte cevabı...

3 Mayıs 2020 Pazar 09:33 Güncelleme: 03.05.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





