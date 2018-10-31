Fenerbahçede geçici hoca bulundu!

BLANC VE KEMAL ÖZDEŞ İSİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Şu an boşta olan Fransız Laurent Blanc ve Kemal Özdeş'in adı diğer adaylara göre bir adım önde olsa da bu sorunun çözülmesinin zaman alacağına inanan idareciler acele karar vermekten çekiniyor.