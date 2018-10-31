Fenerbahçede geçici hoca bulundu! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de geçici hoca bulundu!
Fenerbahçe Yönetimi, yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmak istemediği için geçici bir çözümü devreye sokmaya hazırlanıyor.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:34:27
Güncelleme: 18:36:58
DERBİ ÖNCESİ GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR
Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşan hayâti Galatasaray derbisi öncesi futbolcuları Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman çalıştırırken, TT Stadı'nda takımı kenarda kimin yöneteceği henüz netlik kazanmadı
YERLİ Mİ YABANCI MI?
Vatan'ın haberine göre, dört bir koldan hoca arayan sarı-lacivertlilerin önceki akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında tüm alternatifler masaya yatırıldı.
Hocanın yerli mi ve yabancı mı olması konusunda ortaya çeşitli fikirler atıldı.
BLANC VE KEMAL ÖZDEŞ İSİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR
Şu an boşta olan Fransız Laurent Blanc ve Kemal Özdeş'in adı diğer adaylara göre bir adım önde olsa da bu sorunun çözülmesinin zaman alacağına inanan idareciler acele karar vermekten çekiniyor.