Fenerbahçede geçici hoca bulundu! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de geçici hoca bulundu!

    Fenerbahçe Yönetimi, yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmak istemediği için geçici bir çözümü devreye sokmaya hazırlanıyor.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:34:27 Güncelleme: 18:36:58
    Fenerbahçede geçici hoca bulundu!

    DERBİ ÖNCESİ GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR

    Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

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    Fenerbahçede geçici hoca bulundu!

    Yaklaşan hayâti Galatasaray derbisi öncesi futbolcuları Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman çalıştırırken, TT Stadı'nda takımı kenarda kimin yöneteceği henüz netlik kazanmadı

    Fenerbahçede geçici hoca bulundu!

    YERLİ Mİ YABANCI MI?

    Vatan'ın haberine göre, dört bir koldan hoca arayan sarı-lacivertlilerin önceki akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında tüm alternatifler masaya yatırıldı.

    Fenerbahçede geçici hoca bulundu!

    Hocanın yerli mi ve yabancı mı olması konusunda ortaya çeşitli fikirler atıldı.

    Fenerbahçede geçici hoca bulundu!

    BLANC VE KEMAL ÖZDEŞ İSİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

    Şu an boşta olan Fransız Laurent Blanc ve Kemal Özdeş'in adı diğer adaylara göre bir adım önde olsa da bu sorunun çözülmesinin zaman alacağına inanan idareciler acele karar vermekten çekiniyor.

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