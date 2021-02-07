Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında oynadığı Galatasaray derbisinin ardından çalışmalarına devam etti. Sarı lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, Başakşehir ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına hazırlandı. Öte yandan Fenerbahçe, camiayı sevindiren o haberi paylaştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve liderliği ezeli rakibine kaptırmıştı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

Sarı lacivertliler maçın ardından ara vermeden çalışmalarına devam ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Başakşehir maçı için idman yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

Bununla beraber Fenerbahçe'de camiayı sevindiren bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

Galatasaray maçında Luiz Gustavo'nun olmaması nedeniyle orta sahada büyük zaafiyet yaşayan sarı lacivertlilere o isimden iyi haber geldi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü

PELKAS DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana adeta kurtarıcısı olan ancak sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyen Dimitrios Pelkas'ın, sahalara döndüğü ifade edildi.

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