GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında oynadığı Galatasaray derbisinin ardından çalışmalarına devam etti. Sarı lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, Başakşehir ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına hazırlandı. Öte yandan Fenerbahçe, camiayı sevindiren o haberi paylaştı. İşte detaylar...
07 Şubat 2021 Pazar 16:36, Güncelleme 07.02.2021 16:40
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası sevindiren gelişme! Yıldız isim döndü