Fenerbahçede flaş transfer gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe forması giyebilir...
30 Aralık 2018 Pazar, 20:13:05 Güncelleme: 20:19:54
Fenerbahçede flaş transfer gelişmesi!

Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirecek, bu doğrultuda Galatasaray'ın eski yıldızı da sarı lacivertli formaya yakın.

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Fenerbahçede flaş transfer gelişmesi!

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, o ismi açıkladı.

Fenerbahçede flaş transfer gelişmesi!

İşte Ahmet Ercanlar'ın yaptığı o flaş açıklamalar;

Fenerbahçede flaş transfer gelişmesi!

Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit ile konuştum. En kısa zamanda Volkan Demirel ile Başkan Ali Koç'u bir araya getirecek. Zaten o görüşmede durumun çözülmemesi mümkün değil.

Fenerbahçede flaş transfer gelişmesi!

Volkan'ın affedilmesini bekliyorum. Şu an Ali Koç ve Semih Özsoy yurt dışında. Tahminime göre bu görüşme 3-4 gün sonra olur. Sonra da bu kadro dışı işi çözülür.

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