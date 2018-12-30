Fenerbahçede flaş transfer gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe forması giyebilir...
30 Aralık 2018 Pazar, 20:13:05
Güncelleme: 20:19:54
Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirecek, bu doğrultuda Galatasaray'ın eski yıldızı da sarı lacivertli formaya yakın.
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Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, o ismi açıkladı.
İşte Ahmet Ercanlar'ın yaptığı o flaş açıklamalar;
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit ile konuştum. En kısa zamanda Volkan Demirel ile Başkan Ali Koç'u bir araya getirecek. Zaten o görüşmede durumun çözülmemesi mümkün değil.
Volkan'ın affedilmesini bekliyorum. Şu an Ali Koç ve Semih Özsoy yurt dışında. Tahminime göre bu görüşme 3-4 gün sonra olur. Sonra da bu kadro dışı işi çözülür.