Fenerbahçede flaş Tolga Ciğerci kararı! - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Sarı-Lacivertliler'de henüz forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci için flaş bir karar alındı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 09:58:49 Güncelleme: 10:03:29
Fenerbahçede flaş Tolga Ciğerci kararı!

Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci ile sürpriz bir karar çıktı.

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Fenerbahçede flaş Tolga Ciğerci kararı!

Sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Tolga'nın sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı.

Fenerbahçede flaş Tolga Ciğerci kararı!

Skorer'in haberine göre yönetim bu nedenle, futbolcu ile yolları ayırıp listeye yeni bir isim yazmayı planlıyor.

Fenerbahçede flaş Tolga Ciğerci kararı!

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan hemen sonra tedavisi için Almanya'ya gitmişti.

Fenerbahçede flaş Tolga Ciğerci kararı!

Ciğerci, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

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