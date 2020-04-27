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Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu belli oldu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi... Gelecek sezon için iddialı bir yapılanma planlayan sarı lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu'nun kulüp içerisindeki yerini belirledi. Buna göre tecrübelerinden yararlanılacak Emre Belözoğlu'nun maç sırasında nerde duracağı, kulüp içerisinde hangi pozisyonları yöneteceği, futbol takımı ile arasındaki diyaloğu nasıl olacağı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm birimlere göre Emre Belözoğlu projesi resmiyet kazandırılırken, sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç için bu planın perde arkası ve asıl amacı da ortaya çıktı! İşte detaylar...

27 Nisan 2020 Pazartesi 09:37 Güncelleme: 27.04.2020 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





