HaberlerGaleriFenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu belli oldu! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu belli oldu! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi... Gelecek sezon için iddialı bir yapılanma planlayan sarı lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu'nun kulüp içerisindeki yerini belirledi. Buna göre tecrübelerinden yararlanılacak Emre Belözoğlu'nun maç sırasında nerde duracağı, kulüp içerisinde hangi pozisyonları yöneteceği, futbol takımı ile arasındaki diyaloğu nasıl olacağı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm birimlere göre Emre Belözoğlu projesi resmiyet kazandırılırken, sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç için bu planın perde arkası ve asıl amacı da ortaya çıktı! İşte detaylar...
27 Nisan 2020 Pazartesi 09:37
Güncelleme: 27.04.2020 09:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe tarihinden bugüne kadar 3 sportif direktör geldi geçti. İlk denemenin yapıldığı Aykut Kocaman daha çok işin teknik bölümüyle ilgili bir portre çizerken, Terraneo ve Comolli transfer bazlı bir çalışmada görev almış, sonuçta üçü de bu görevde beklentilere yanıt verememişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon ise sarı lacivertli camia yepyeni heyecanla, taptaze bir beklentiyle sportif direktörlük koltuğuna 4. isim olarak Emre Belözoğlu'nu oturtmaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda futbolu bırakıp tam yetkili olarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun hem taze futbolculuk tecrübesi hem de çalıştığı sportif direktörleri analiz ederek bu noktaya gelmesi en büyük avantajı olarak görülüyor.
Giuliano Terraneo ile birlikte Inter'de çalışan, Aykut Kocaman ve Damien Comolli'nin sportif direktörlüklerini bizzat futbolcu olarak tecrübe eden Belözoğlu'nun bu isimlerin geleceklerinin uzun soluklu olmamasının nedenlerini iyi tespit ederek farklı bir sportif direktör olarak görev yapması bekleniyor.
Aykut Kocaman, Terraneo ve Comollı'nin yanlışlarını iyi analiz ederek aynı hataların tekrarlanmasına izin vermeyecek.