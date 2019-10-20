Fenerbahçe'de flaş Moses detayı!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oluyor. Ligde iki haftadır kazanamayan ve gol dahi atamayan Fenerbahçe, Denizlispor engelini aşıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi Moses detayı dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin Denizli'de şu 11'le yer alması bekleniyor...

20 Ekim 2019 Pazar 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





