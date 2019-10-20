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20 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de flaş Moses detayı!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oluyor. Ligde iki haftadır kazanamayan ve gol dahi atamayan Fenerbahçe, Denizlispor engelini aşıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi Moses detayı dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin Denizli'de şu 11'le yer alması bekleniyor...
20 Ekim 2019 Pazar 10:27
Fenerbahçe'de flaş Moses detayı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftada Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

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Fenerbahçe'de flaş Moses detayı!

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Fenerbahçe'de flaş Moses detayı!

Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüpten yapılan maç anonsu ve kullanılan görselde Victor Moses ile kaleci Altay Bayındır kullanıldı.

Fenerbahçe'de flaş Moses detayı!

Bunun üzerine akıllara Moses'ın ilk 11'de olma ihtimali akıllara geldi.

Fenerbahçe'de flaş Moses detayı!

Ligin ilk haftasında Gaziantep'e karşı oynanan maçta oynayan ve daha sonra sakatlığı nedeniyle 2 aya yakın süre sahalardan uzak kalan Moses, yeniden kadroya döndü.

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