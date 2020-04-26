Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ile beraber Kruse ve Ozan Tufan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ile beraber Kruse ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ile beraber Kruse ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada geleceğin planlarını masaya yatıran sarı lacivertlilerde radikal bir karara imza atıldı... Buna göre yönetim, 3 yıldızıyla sezon sonunda yollarını ayıracak! İşte o plan ve detaylar...
26 Nisan 2020 Pazar 16:34 Güncelleme: 26.04.2020 16:48
Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ve Max Kruse satış listesinde

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e 26. haftada ara verilirken, kulüpler, bu arada yaşanılan mali zararı minimuma indirmek için bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ve Max Kruse satış listesinde

Bu husuta Fenerbahçe yönetimi, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi krizini masaya yatırırken, sürpriz kararlar aldı.

Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ve Max Kruse satış listesinde

Önceliğini teknik direktör konusuna değindiren Kanarya, ekonomik olarak zor bir süreçten geçmesine karşın bildiğinde taviz vermeyecek.

Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ve Max Kruse satış listesinde

"ZİRVEYE OYNAYACAK TAKIM KURGUSU"

Sarı lacivertli kurmaylar, 2 sezon boyunca yaşanan hüsranın farkında olarak tek bir hedefe kilitlendi. Bu, gelecek sezon mutlaka zirveye oynayacak bir takım kurgusu oluşturmak.

Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ve Max Kruse satış listesinde

TEMEL PRENSİP 'BEDAVA FUTBOLCU'

Fenerbahçeli kurmayların bir diğer hedefi de mali olarak istenilen pozisyonda olan isimler. Sarı lacivertli yönetim, şu anda bonservisi elinde olan futbolcularla temaslarda bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA