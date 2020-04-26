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Fenerbahçe'de flaş karar! Muriç ile beraber Kruse ve Ozan Tufan...
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada geleceğin planlarını masaya yatıran sarı lacivertlilerde radikal bir karara imza atıldı... Buna göre yönetim, 3 yıldızıyla sezon sonunda yollarını ayıracak! İşte o plan ve detaylar...
26 Nisan 2020 Pazar 16:34
Güncelleme: 26.04.2020 16:48
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Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e 26. haftada ara verilirken, kulüpler, bu arada yaşanılan mali zararı minimuma indirmek için bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor.
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Bu husuta Fenerbahçe yönetimi, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi krizini masaya yatırırken, sürpriz kararlar aldı.
Önceliğini teknik direktör konusuna değindiren Kanarya, ekonomik olarak zor bir süreçten geçmesine karşın bildiğinde taviz vermeyecek.
"ZİRVEYE OYNAYACAK TAKIM KURGUSU"
Sarı lacivertli kurmaylar, 2 sezon boyunca yaşanan hüsranın farkında olarak tek bir hedefe kilitlendi. Bu, gelecek sezon mutlaka zirveye oynayacak bir takım kurgusu oluşturmak.
TEMEL PRENSİP 'BEDAVA FUTBOLCU'
Fenerbahçeli kurmayların bir diğer hedefi de mali olarak istenilen pozisyonda olan isimler. Sarı lacivertli yönetim, şu anda bonservisi elinde olan futbolcularla temaslarda bulunuyor.