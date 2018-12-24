Fenerbahçede flaş gelişme! Slimani ve Benzia... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Slimani ve Benzia...
Cezayir basını, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Yassine Benzia ve Islam Slimani ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 19:29:38
Güncelleme: 19:29:46
Fenerbahçe'de oynadıkları futbolla beklentileri karşılayamayan Slimani ve Benzia'nın performansları dış basında da kendisine yer buldu.
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Cezayir basınınından fennecfootball'un haberinde her iki futbolcunun da "dibi gördüğü" yazıldı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Slimani'yi devre arasında yeniden Leicester City'ye göndermek istediği belirtildi.
İngiliz ekibinin ise Cezayirli golcünün devre arasında takıma dönmesine sıcak bakmadığı ifade edildi.
Slimani'nin bulunduğu durumdan çıkabilmesinin tek yolunun yeni bir kulüpte yeni bir başlangıç yapması olduğu kaydedildi.