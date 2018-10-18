Fenerbahçede flaş gelişme! Cocuya talip çıktı - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Cocu'ya talip çıktı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'ya talip oldular
    18 Ekim 2018 Perşembe, 23:40:53 Güncelleme: 23:48:36
    Fenerbahçede flaş gelişme! Cocuya talip çıktı

    Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede flaş gelişme! Cocuya talip çıktı

    İddialara göre Cocu, hoca değiştirmeyi düşünen o takım için listenin başında yer alıyor.

    Fenerbahçede flaş gelişme! Cocuya talip çıktı

    Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

    Fenerbahçede flaş gelişme! Cocuya talip çıktı

    Brugge yönetiminin, kovmayı düşündüğü İvan Leko'nun yerine Jaap Stam'la beraber, Cocu'yu düşündüğü ileri sürüldü.

    Fenerbahçede flaş gelişme! Cocuya talip çıktı

    Brugge, ligdeki konumunun aksine Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda.

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