Fenerbahçede flaş gelişme! Cocuya talip çıktı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Cocu'ya talip çıktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'ya talip oldular
18 Ekim 2018 Perşembe, 23:40:53
Güncelleme: 23:48:36
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialara göre Cocu, hoca değiştirmeyi düşünen o takım için listenin başında yer alıyor.
Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Brugge yönetiminin, kovmayı düşündüğü İvan Leko'nun yerine Jaap Stam'la beraber, Cocu'yu düşündüğü ileri sürüldü.
Brugge, ligdeki konumunun aksine Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda.