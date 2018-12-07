Fenerbahçede flaş Ersun Yanal gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de flaş Ersun Yanal gelişmesi!
Fenerbahçe'de Phillip Cocu sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.
7 Aralık 2018 Cuma, 21:37:15
Güncelleme: 21:39:42
Yola Erwin Koeman ile devam eden sarı lacivertli yönetim, bir süredir Ersun Yanal'la görüşmeler gerçekleştiriyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
YANAL O TEKLİFİ REDDETTİ!
Semih Özsoy ile yapılan görüşmelerde Yanal'a takımı toparlaması için 6 aylık bir sözleşme teklif edildiği belirtiliyor.
Ancak; deneyimli teknik adamın takımın toparlanması için 6 aydan fazla bir zamanın gerektiğini söylediği ve bu yüzden 1.5 yıllık sözleşme talep ettiği bildirildi.
İki taraf şimdilik masadan kalkarken önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı merakla bekleniyor.