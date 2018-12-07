Fenerbahçede flaş Ersun Yanal gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahçe'de flaş Ersun Yanal gelişmesi!

Fenerbahçe'de Phillip Cocu sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.

7 Aralık 2018 Cuma, 21:37:15 Güncelleme: 21:39:42
Fenerbahçede flaş Ersun Yanal gelişmesi!

Yola Erwin Koeman ile devam eden sarı lacivertli yönetim, bir süredir Ersun Yanal'la görüşmeler gerçekleştiriyordu.

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Fenerbahçede flaş Ersun Yanal gelişmesi!

Bu konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçede flaş Ersun Yanal gelişmesi!

YANAL O TEKLİFİ REDDETTİ!

Semih Özsoy ile yapılan görüşmelerde Yanal'a takımı toparlaması için 6 aylık bir sözleşme teklif edildiği belirtiliyor.

Fenerbahçede flaş Ersun Yanal gelişmesi!

Ancak; deneyimli teknik adamın takımın toparlanması için 6 aydan fazla bir zamanın gerektiğini söylediği ve bu yüzden 1.5 yıllık sözleşme talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçede flaş Ersun Yanal gelişmesi!

İki taraf şimdilik masadan kalkarken önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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