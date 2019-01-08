Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından dördüncü ayrılık da gerçekleşiyor.
8 Ocak 2019 Salı, 17:17:04
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 16 puan toplayarak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe bu transfere karşılık Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle; Barış Alıcı'yı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a verdi.

Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Kanarya, geçtiğimiz günlerde de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a kiralamıştı.

Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

İkinci yarı öncesi kadrosundan üç oyuncu eksilen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere.

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