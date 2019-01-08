Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin ardından dördüncü ayrılık da gerçekleşiyor.
8 Ocak 2019 Salı, 17:17:04
Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 16 puan toplayarak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe bu transfere karşılık Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle; Barış Alıcı'yı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a verdi.
Kanarya, geçtiğimiz günlerde de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a kiralamıştı.
İkinci yarı öncesi kadrosundan üç oyuncu eksilen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere.