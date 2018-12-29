Fenerbahçede flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için kadrosunu şekillendirmeye başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yıldız oyuncuyu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 13:11:34 Güncelleme: 13:11:55
Fenerbahçede flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti

Sezon sonunda kiralık oyuncular dahil 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertlilerde devre arasında da ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçede flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti

Slimani ve Benzia'nın devre arasında ayrılacağı konuşulurken, teknik direktör Ersun Yanal sürpriz bir ismi kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

Fenerbahçede flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Tolga Ciğerci'nin biletini kesti.

Fenerbahçede flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti

Sakatlık problemi nedeniyle henüz forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcuya tazminat ödenmeyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN