Fenerbahçede flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ersun Yanal o ismin biletini kesti
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için kadrosunu şekillendirmeye başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yıldız oyuncuyu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 13:11:34
Güncelleme: 13:11:55
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonunda kiralık oyuncular dahil 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertlilerde devre arasında da ayrılıkların yaşanması bekleniyor.
Slimani ve Benzia'nın devre arasında ayrılacağı konuşulurken, teknik direktör Ersun Yanal sürpriz bir ismi kadroda düşünmediğini yönetime iletti.
Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Tolga Ciğerci'nin biletini kesti.
Sakatlık problemi nedeniyle henüz forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcuya tazminat ödenmeyecek.