Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! FIFA...

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu son haftalarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpmıştı. Türkiye Kupası ve ligde bulduğu şansları iyi değerlendiren 20 yaşındaki futbolcu taraftarın da sevgisini kazandı. Ancak Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili son yaşanan gelişmeler Fenerbahçe'nin FIFA ile başını derde sokabilir. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki son durumu ve yaşanan krizin perde arkası...

9 Aralık 2019 Pazartesi 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





