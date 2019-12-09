Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! FIFA...

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu son haftalarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpmıştı. Türkiye Kupası ve ligde bulduğu şansları iyi değerlendiren 20 yaşındaki futbolcu taraftarın da sevgisini kazandı. Ancak Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili son yaşanan gelişmeler Fenerbahçe'nin FIFA ile başını derde sokabilir. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki son durumu ve yaşanan krizin perde arkası...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:33
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi patlak verdi.
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Sarı-lacivertli takımda istediği şansları bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği konuşulan genç futbolcu önce Türkiye Kupası sonra ligde gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Kupada İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla parmak ısırtırken 2 dakika içerisinde 1 gol ve 1 asist yaparak göz doldurdu.
Bu performansından sonra ligdeki Gençlerbirliği maçına yedek soyunan Ferdi Kadıoğlu, mücadeleninn ikinci yarısında şans buldu.
Oyuna girer girmez kalitesini gösteren 20 yaşındaki futbolcu uzaktan çok güzel bir gol atarak skora katkı verdi.