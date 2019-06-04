Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı

Fener Ol kampanyası için canlı yayında Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, "Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz" demişti. Volkan'ın bu açıklamasının arkasında yatan şok gerçek ortaya çıktı.
4 Haziran 2019 Salı 12:52 Güncelleme: 04.06.2019 12:52
Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı

Kaptan Volkan Demirel, "Takım olarak 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz" ifadelerini kullansa da farklı bir olayın yaşandığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı

Yabancılar bireysel olarak kendi ölçeklerinde kampanyaya destek verebileceklerini belirtince, formaların parası için kaptanların devreye girip sorumluluk aldığı bildirildi.

Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kulübün ekonomik durumunu düzeltmek ve özellikle UEFA ile oluşan Finansal Fair Play kriterlerini karşılamak adına başlatılan 'Fener Ol' kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kulübün özellikle son dönemde televizyon kanallarında düzenlediği etkinliklere futbol takımı da katılmış hatta 10 bin forma satın alarak organizasyona destek vermişlerdi.

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Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı

Canlı yayında, "Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz" açıklamasında bulunan kaptan Volkan Demirel'in aslında önemli bir fedakarlığa imza attığı ortaya çıktı.

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