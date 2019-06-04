Fenerbahçe'de 'Fener ol' gerçeği ortaya çıktı

Fener Ol kampanyası için canlı yayında Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, "Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz" demişti. Volkan'ın bu açıklamasının arkasında yatan şok gerçek ortaya çıktı.

4 Haziran 2019 Salı 12:52 Güncelleme: 04.06.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





