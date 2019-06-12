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Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde UEFA kararı sonrası transferler durma noktasına geldi. İşte Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimler ve transferlerin son durumu...
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
Güncelleme: 12.06.2019 10:07
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tıkanma noktasına geldi.
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Emre Belözoğlu'nu bedelsiz şekilde kadroya katan sarı-lacivertliler bunun dışında birçok bölgeye takviye yapmanın planlarını yapıyordu.
Fenerbahçe'ye iki golcü, iki kanat, bir orta saha iki bek ve en az bir stoper transferi gerekiyor.
Ancak şu anki mevcut durum, finansal sıkıntılar ve takımın Avrupa'ya gidememesi gibi durumlar bu transferlerin zora girmesine sebep oluyor.
İşte İsim isim sarı-lacivertli takımın ilgilendiği futbolcularda son durum;