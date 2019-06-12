Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde UEFA kararı sonrası transferler durma noktasına geldi. İşte Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimler ve transferlerin son durumu...
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:02 Güncelleme: 12.06.2019 10:07
Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tıkanma noktasına geldi.

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Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber

Emre Belözoğlu'nu bedelsiz şekilde kadroya katan sarı-lacivertliler bunun dışında birçok bölgeye takviye yapmanın planlarını yapıyordu.

Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber

Fenerbahçe'ye iki golcü, iki kanat, bir orta saha iki bek ve en az bir stoper transferi gerekiyor.

Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber

Ancak şu anki mevcut durum, finansal sıkıntılar ve takımın Avrupa'ya gidememesi gibi durumlar bu transferlerin zora girmesine sebep oluyor.

Fenerbahçe'de transferler durdu! Ersun Yanal'ı yıkan haber

İşte İsim isim sarı-lacivertli takımın ilgilendiği futbolcularda son durum;

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